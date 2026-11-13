В Ленинском районе Уфы установили первую новогоднюю ель

В Ленинском районе Уфы, в микрорайоне Нижегородка, установили первую новогоднюю ель. По традиции зелёная красавица заняла место на площади перед домом культуры «Ядкарь», сообщили в мэрии.

Ёлку торжественно встретили Дед Мороз и Снегурочка — они поздравили жителей с наступающими праздниками и пожелали хорошего настроения. Сруб и доставку дерева выполнили работники Службы по благоустройству Ленинского района.

В ближайшие дни ель украсят игрушками и гирляндами. Уже скоро в районе зажгутся огни новогодних ёлок, наполняя улицы праздничным настроением.

Ранее сообщалось, что в Уфе готовятся монтировать новогоднюю иллюминацию.