В Ленинском районе Уфы установили первую новогоднюю ель

В Ленинском районе Уфы, в микрорайоне Нижегородка, установили первую новогоднюю ель. По традиции зелёная красавица заняла место на площади перед домом культуры «Ядкарь», сообщили в мэрии.
Ёлку торжественно встретили Дед Мороз и Снегурочка — они поздравили жителей с наступающими праздниками и пожелали хорошего настроения. Сруб и доставку дерева выполнили работники Службы по благоустройству Ленинского района.
В ближайшие дни ель украсят игрушками и гирляндами. Уже скоро в районе зажгутся огни новогодних ёлок, наполняя улицы праздничным настроением.
Ранее сообщалось, что в Уфе готовятся монтировать новогоднюю иллюминацию.
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