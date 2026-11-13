Суббота, 14 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:34 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В Башкирии в память об Ахате Муртазине объявили конкурс дикторов

Принять участие в нем приглашают школьников.

Добавить в предпочтительные источники Google
семейный архив предоставлено «Башинформу»
Фото: семейный архив | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В Уфе объявили старт межрегионального конкурса «Голос диктора-2026». Он посвящен памяти известного диктора, народного артиста Башкортостана Ахата Муртазина. Главная цель — подготовка будущих дикторов и журналистов, а также продолжение дела «золотого голоса Башкортостана», сообщили организаторы.

Школьники должны предоставить две работы: подготовку и чтение выпуска новостей (1 минута) и репортаж на тему «Дружба» (3 минуты).

Творческие работы надо публиковать в группе «Голос диктора» во «ВКонтакте» до 15 января; также нужно указать свои имя и школу, а заполненную форму заявки — отправить в личные сообщения группы.

Итоги конкурса подведут и победителей объявят 5 февраля в городе Учалы — на родине Ахата Муртазина.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе открыли мемориальную доску в честь прославленного диктора Ахата Муртазина.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru