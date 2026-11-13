В Башкирии в память об Ахате Муртазине объявили конкурс дикторов

В Уфе объявили старт межрегионального конкурса «Голос диктора-2026». Он посвящен памяти известного диктора, народного артиста Башкортостана Ахата Муртазина. Главная цель — подготовка будущих дикторов и журналистов, а также продолжение дела «золотого голоса Башкортостана», сообщили организаторы.

Школьники должны предоставить две работы: подготовку и чтение выпуска новостей (1 минута) и репортаж на тему «Дружба» (3 минуты).

Творческие работы надо публиковать в группе «Голос диктора» во «ВКонтакте» до 15 января; также нужно указать свои имя и школу, а заполненную форму заявки — отправить в личные сообщения группы.

Итоги конкурса подведут и победителей объявят 5 февраля в городе Учалы — на родине Ахата Муртазина.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе открыли мемориальную доску в честь прославленного диктора Ахата Муртазина.