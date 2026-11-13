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17:27 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Россию и Башкирию на «Мисс Университет мира-2026» представят уфимки

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Ильшат Ахметов предоставлено «Башинформу»
Фото: Ильшат Ахметов | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

С 9 по 20 ноября в Южной Корее проходит главный студенческий конкурс красоты планеты «Мисс Университет мира-2026». В конкурсе принимают участие 58 девушек из разных уголков планеты. 

Россию представляет уроженка Уфы, обладательница титула «Мисс Башкортостан-2019», финалистка национального конкурса «Мисс Россия-2023», студентка РАНХиГС Татьяна Политова. 

личный архив предоставлено "Башинформу"
личный архив предоставлено "Башинформу"
личный архив предоставлено "Башинформу"
Фото: личный архив | предоставлено "Башинформу"
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Башкортостан представляет обладательница титула «Мисс Уфа-2026» и студентка УУНиТ Диана Игбаева. 

Конкурсантки участвуют в различных форумах на тему экономики, экологии и мира. Демонстрируют свои творческие номера. Также каждая подготовила национальный костюм своих стран. Диана Игбаева представит костюм от БХП «Агидель».

Проект проходит с 1986 года при поддержке ООН. 

личный архив предоставлено "Башинформу"
личный архив предоставлено "Башинформу"
личный архив предоставлено "Башинформу"
Фото: личный архив | предоставлено "Башинформу"
1 из 3
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