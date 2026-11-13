Россию и Башкирию на «Мисс Университет мира-2026» представят уфимки

Башкортостан представляет обладательница титула «Мисс Уфа-2026» и студентка УУНиТ Диана Игбаева.

Конкурсантки участвуют в различных форумах на тему экономики, экологии и мира. Демонстрируют свои творческие номера. Также каждая подготовила национальный костюм своих стран. Диана Игбаева представит костюм от БХП «Агидель».

Проект проходит с 1986 года при поддержке ООН.