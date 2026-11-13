Россию и Башкирию на «Мисс Университет мира-2026» представят уфимки

С 9 по 20 ноября в Южной Корее проходит главный студенческий конкурс красоты планеты «Мисс Университет мира-2026». В конкурсе принимают участие 58 девушек из разных уголков планеты.
Россию представляет уроженка Уфы, обладательница титула «Мисс Башкортостан-2019», финалистка национального конкурса «Мисс Россия-2023», студентка РАНХиГС Татьяна Политова.
Башкортостан представляет обладательница титула «Мисс Уфа-2026» и студентка УУНиТ Диана Игбаева.
Конкурсантки участвуют в различных форумах на тему экономики, экологии и мира. Демонстрируют свои творческие номера. Также каждая подготовила национальный костюм своих стран. Диана Игбаева представит костюм от БХП «Агидель».
Проект проходит с 1986 года при поддержке ООН.
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