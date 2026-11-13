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15:29 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Компания «Газпром газораспределение Уфа» запустила проект «Незримые правила»

Специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» дали старт информационному проекту по газовой безопасности «Незримые правила» для людей с нарушениями зрения.

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ПАО «Газпром газораспределение Уфа» предоставлено пресс-службой
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» | предоставлено пресс-службой

Символично, что запуск проекта приурочен к Международному дню слепых. Эта дата подчеркивает важность создания равных возможностей для получения социально значимой информации и необходимость учитывать потребности людей с инвалидностью по зрению, отмечают в компании. 

В рамках проекта подготовлен комплекс материалов и мероприятий, адаптированных под аудиальный и тактильный форматы восприятия. Среди них — короткометражный фильм с тифлокомментарием, серия аудиороликов о правилах обращения с газовыми приборами и действиях при запахе газа для специальной библиотеки, подкаст об адаптации правил безопасности для людей с нарушениями зрения. Ключевым событием станет мероприятие в региональном отделении Всероссийского общества слепых.

«Безопасность — это не только исправное оборудование и надёжные сети, но и информация, которая должна доходить до каждого. Для человека с нарушением зрения стандартная памятка бесполезна — ему нужен голос, тактильный предмет, понятное объяснение. Проект «Незримые правила» — это наш шаг к тому, чтобы правила газовой безопасности стали еще более доступными для всех абонентов без исключения», — отметила советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Анастасия Кенина.
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