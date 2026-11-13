Башкирия стала победителем Всероссийского рейтинга в сфере детского отдыха

Министерство просвещения России подвело итоги Всероссийского рейтинга регионов в сфере детского отдыха, по результатам которого Башкортостан вошел в число победителей. Глава республики Радий Хабиров отметил, что эта победа — заслуженная оценка большой системной работы.
В этом году летним отдыхом в Башкирии было охвачено 580 тысяч детей. В статистику вошли не только воспитанники загородных лагерей, но и участники пришкольных площадок.
Продолжается обновление детских лагерей, в том числе при поддержке федерального бюджета. Ставка сделана на современные быстровозводимые конструкции, что позволило оперативно обновить материальную базу и создать комфортные условия, не растягивая стройку на годы.
Обеспечение безопасности остается приоритетной задачей. Благодаря жесткой дисциплине и контролю в республиканских лагерях не зафиксировано ни одного серьезного происшествия.
«Родители доверяют республике самое дорогое — своих детей, и система отвечает за каждого, — отметил Глава. — Организация отдыха в лагерях — это колоссальный труд тысяч людей: педагогов, вожатых, медиков и многих других — тех, кто отдает свое сердце детям. Благодарю всех за эту работу и от души поздравляю с победой».
Ранее в Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампании.
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