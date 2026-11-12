Вузы России предложили квотировать олимпиадников

В 2026 году победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места на отдельных направлениях в ряде вузов, сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В основном это касалось университетов Москвы и Санкт-Петербурга. Ситуацию усугубило то, что число стобалльников, также имеющих право поступать без конкурса, выросло на 40,9%. «Ведомости» узнали мнение ректоров.

Так, в МГЮА предложили разрешить университетам самим определять, какую долю бюджетных мест выделять поступающим по олимпиадам. В РАНХиГС считают, что квота в 10–15% оставит больше мест для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, и предложили оставить право поступления без экзаменов только победителям перечневых олимпиад. По подсчетам академии, при таком раскладе в этом году по льготе зачислили бы 356 человек вместо 806. В ИТМО считают, что право стоит сохранить как минимум за призерами олимпиад I уровня по математике, физике и информатике.

В минобрнауки РФ намерены ввести комплекс мер. В планах — увеличение бюджетных мест по востребованным у олимпиадников специальностям в ведущих вузах. Вместе с тем число победителей и призёров олимпиад могут сократить до 200 человек на один профиль.

Ранее сообщали: в текущем году башкирские вузы приняли первокурсников на 17 424 бюджетных места — на 3,2% больше, чем в 2025-м.