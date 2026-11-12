Воскресенье, 15 Ноября 2026
Уфа
+4 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
11:13 (UTC+5), 12 Ноября 2026

Вузы России предложили квотировать олимпиадников

В этом году они заняли практически все бюджетные места столичных университетов.

Добавить в предпочтительные источники Google
Элина Ахметова

В 2026 году победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места на отдельных направлениях в ряде вузов, сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В основном это касалось университетов Москвы и Санкт-Петербурга. Ситуацию усугубило то, что число стобалльников, также имеющих право поступать без конкурса, выросло на 40,9%. «Ведомости» узнали мнение ректоров.

Так, в МГЮА предложили разрешить университетам самим определять, какую долю бюджетных мест выделять поступающим по олимпиадам. В  РАНХиГС  считают, что квота в 10–15% оставит больше мест для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, и предложили оставить право поступления без экзаменов только победителям перечневых олимпиад. По подсчетам академии, при таком раскладе в этом году по льготе зачислили бы 356 человек вместо 806. В ИТМО считают, что право стоит сохранить как минимум за призерами олимпиад I уровня по математике, физике и информатике. 

В минобрнауки РФ намерены ввести комплекс мер. В планах — увеличение бюджетных мест по востребованным у олимпиадников специальностям в ведущих вузах. Вместе с тем число победителей и призёров олимпиад могут сократить до 200 человек на один профиль.

Ранее сообщали: в текущем году башкирские вузы приняли первокурсников на 17 424 бюджетных места — на 3,2% больше, чем в 2025-м.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru