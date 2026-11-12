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23:34 (UTC+5), 12 Ноября 2026

В Башкирии ожидаются снег, гололёд и сильный ветер

В ближайшие три дня погода будет неустойчивой.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

С 13 по 15 ноября погода в Башкирии будет неустойчивой. В ночь на пятницу, 13 ноября, ожидается небольшой снег, переходящий в мокрый, по западу — до умеренного. Днём осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможны гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица. Ветер юго-восточный и южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура ночью +1…-4°, днём -2…+3°.

В субботу, 14 ноября, местами небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, днём по северо-западу — до умеренного. Ветер южный умеренный, днём местами порывы до сильного. Температура ночью +1…-4°, днём +1…+6°.

В воскресенье, 15 ноября, осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный и юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура ночью -2…+3°, днём +4…+9°.

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