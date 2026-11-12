В Башкирии установили бюст Героя России Владислава Бочарова

У школы № 8 города Белорецка установили бюст Героя России Владислава Алексеевича Бочарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белорецкого района.

Владислав Алексеевич Бочаров родился в Белорецке, окончил восьмую школу с золотой медалью, а затем выбрал мужественный путь защиты Отечества. С первых дней специальной военной операции он был на передовой, проявлял отвагу, мужество, высокий профессионализм и отдал жизнь за наше мирное небо.

1 сентября 2026 года школе № 8 было присвоено имя Героя России Владислава Бочарова. Бюст станет ещё одним символом памяти о нём.

«От всего сердца благодарю родителей Владислава — Юлию Евгеньевну и Алексея Николаевича — за воспитание настоящего патриота, настоящего сына своей Родины. Низкий вам поклон. Также благодарю директора школы Татьяну Сергеевну Нужину и весь педагогический коллектив за бережное отношение к памяти Героя. Огромное спасибо всем, кто причастен к открытию бюста, — написал глава района Азат Хакимов. — Вечная память и вечная слава Герою Российской Федерации Владиславу Алексеевичу Бочарову!»

Ранее мы сообщали, что в белорецкой школе открыли кадетские классы морской пехоты. В числе прославленных выпускников школы — Герой России Владислав Бочаров, чемпион мира Габдрахман Кадыров, восьмикратная чемпионка мира Олимпия Махиянова, мастера спорта международного класса Азамат и Рамазан Бикбаевы.