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11:40 (UTC+5), 12 Ноября 2026

В Башкирии установили бюст Героя России Владислава Бочарова

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Альбина Закирова пресс-служба администрации Белорецкого района РБ
Фото: Альбина Закирова | пресс-служба администрации Белорецкого района РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

У школы № 8 города Белорецка установили бюст Героя России Владислава Алексеевича Бочарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белорецкого района.

Владислав Алексеевич Бочаров родился в Белорецке, окончил восьмую школу с золотой медалью, а затем выбрал мужественный путь защиты Отечества. С первых дней специальной военной операции он был на передовой, проявлял отвагу, мужество, высокий профессионализм и отдал жизнь за наше мирное небо.

1 сентября 2026 года школе № 8 было присвоено имя Героя России Владислава Бочарова. Бюст станет ещё одним символом памяти о нём.

«От всего сердца благодарю родителей Владислава — Юлию Евгеньевну и Алексея Николаевича — за воспитание настоящего патриота, настоящего сына своей Родины. Низкий вам поклон. Также благодарю директора школы Татьяну Сергеевну Нужину и весь педагогический коллектив за бережное отношение к памяти Героя. Огромное спасибо всем, кто причастен к открытию бюста, — написал глава района Азат Хакимов. — Вечная память и вечная слава Герою Российской Федерации Владиславу Алексеевичу Бочарову!»

Ранее мы сообщали, что в белорецкой школе открыли кадетские классы морской пехоты. В числе прославленных выпускников школы — Герой России Владислав Бочаров, чемпион мира Габдрахман Кадыров, восьмикратная чемпионка мира Олимпия Махиянова, мастера спорта международного класса Азамат и Рамазан Бикбаевы.

Альбина Закирова пресс-служба администрации Белорецкого района РБ
Фото: Альбина Закирова | пресс-служба администрации Белорецкого района РБ
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