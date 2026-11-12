Дмитрий Чернышенко отметил Башкирию среди лучших по летнему отдыху детей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2026 года. По его словам, Республика Башкортостан вошла в число регионов-лидеров по комплексному охвату сферы отдыха детей и их оздоровления — с учётом безопасности и доступности.
Помимо Башкирии, в числе лидеров — Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края, Челябинская и Рязанская области.
«Летом работали более 40 тысяч детских лагерей. Отдохнули почти 6 млн ребят, в том числе почти 1,4 млн из числа тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Родители оценили отдых на 4,61 из 5 согласно опросу на Госуслугах», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер поручил минцифры совместно с минпросвещения к лету 2027 года обеспечить возможность записывать ребёнка в лагерь через госуслуги в любом регионе.
Ранее в Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампании.
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