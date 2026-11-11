В Уфе планируют изменить генплан и правила застройки

В горсовете Уфы состоялось заседание президиума. Депутаты рассмотрели проекты решений и сформировали повестку очередного заседания совета шестого созыва.
В повестку включены вопросы внесения изменений в генеральный план города до 2042 года, в правила землепользования и застройки, а также в местные нормативы градостроительного проектирования.
На предстоящем заседании депутаты заслушают отчёт об итогах реализации муниципальной программы «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Кроме того, будет представлен отчёт о реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2026 году и о планах на 2027 год.
Ранее сообщалось, что в Уфе изменят генплан развития города до 2042 года.
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