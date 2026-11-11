Ветеранов СВО приглашают на «Битву батыров»

Соревнования пройдут в юнифайд-формате: ветераны СВО выступят на одном помосте со спортсменами-любителями со всей страны. Участникам доступны 46 дисциплин по направлениям Национальной ассоциации пауэрлифтинга РБ — армрестлинг, пауэрлифтинг, жим штанги лежа, становая тяга, подъем на бицепс, армлифтинг и другие, включая адаптированные категории. Спортсмены смогут выполнить нормативы НАП РБ вплоть до КМС, МС и МСМК, получить дипломы, медали и кубки.
Соревнования пройдут в универсальном зале СШОР КССП РБ по адресу: г. Уфа, ул. Султанова, 24/1. Регистрация и подбор дисциплины — у старшего тренера и координатора Никиты Григорьева по телефону +7 (937) 357-05-17.
Регистрация в проекте «Сильные люди» для ветеранов СВО по ссылке.
Тренеры проекта помогут участникам подготовиться к выступлению независимо от предыдущего соревновательного опыта.
Проект реализуется при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ, #Росмолодёжь и #ФСГОРБ.
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