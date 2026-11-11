В Уфе завершилась первая очередь реконструкции парка Баланово

В Уфе завершились основные строительные работы первой очереди реконструкции парка Баланово, сообщает администрация города.

Работы в уфимском парке идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Из 23 га территории парка Баланово в этом году обновили 4,6 га. Здесь появилось более 4,3 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, опоры освещения, детская площадка с резиновым покрытием, парковочные места.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.