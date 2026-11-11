В Дёмском районе Уфы на 2 недели перекроют улицу Дагестанскую

В Дёмском районе Уфы временно ограничат движение транспорта. Это связано с прокладкой сетей канализации на участке трассы по улице Дагестанской, сообщили в городском управлении транспорта и связи.
Так, с 12 по 25 ноября будет закрыто движение на участке улицы Дагестанской — от улицы Мечтателей до улицы Исследовательская.
Также изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы и маршрутки будут ездить по-другому, поэтому пассажирам стоит заранее уточнить свой маршрут.
Администрация приносит извинения за временные неудобства и просит планировать поездки и время в пути заранее.
Ранее сообщалось, что в Уфе ограничат движение на улице Первомайской.
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