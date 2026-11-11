В деревне Башкирии началось строительство автомобильного моста через Белую

В деревне Азнагулово Белорецкого района начались долгожданные работы по устройству подъездных путей к автомобильному мосту через реку Агидель (Белая). Торги на строительство объекта уже состоялись.
Река делит село на две части, и жители улиц по другую сторону Белой могут попасть в свои дома только пешком. Пользоваться лесной объездной дорогой, которая увеличивает путь на 8 км, можно только в сухую погоду. Еще одна возможность доехать на автомобиле появляется с установлением на реке толстого слоя льда. Поэтому на протяжении многих лет вопрос строительства автомобильного моста оставался одним из самых важных для жителей деревни. Администрация Белорецкого района несколько раз объявляла торги на строительство моста, но не удавалось найти подрядчика.
— Для нас строительство автомобильного моста — по-настоящему долгожданное событие. Уже много лет в Азнагулово нет полноценного автомобильного моста, единственной переправой служит пешеходный мост. К сожалению, его использование уже приводило к трагическим последствиям, поэтому мы очень рады, что этот вопрос начал решаться, — рассказала «Башинформу» жительница села Василя Сибагатова.
В прошлом году деревня приняла активное участие в конкурсе «Трезвое село». Жители объединились, участвовали в различных мероприятиях, рассказывали о жизни и традициях родной деревни, готовили публикации и газету. Работа инициативных и неравнодушных людей не прошла незамеченной.
Напомним, в 2023 году легковой автомобиль «Шкода Фабия» съехал со старого моста в реку Белую, находившаяся в машине семья погибла. После этого движение автомобилей по мосту было прекращено и он стал использоваться только как пешеходный. Новый мост жители воспринимают не просто как дорогу через реку, а как символ перемен к лучшему, которых деревня долго ждала.
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