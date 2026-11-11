В Башкирии снова закрыли мост через Нугуш под Туймазами

На мосту через реку Нугуш возле Туктагулово Туймазинского района проводятся планово-предупредительные работы в рамках содержания. В связи с этим проезд транспорта закрыт до 14 часов 15 ноября, сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ.
Мост находится в составе дороги Наратасты - Базгиево - Кандры (км 21+261). Схема объезда прилагается.
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