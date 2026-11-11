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08:05 (UTC+5), 11 Ноября 2026

У бывшего кинотеатра «Победа» ограничат движение

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В башкирской столице частично ограничат движение у бывшего кинотеатра «Победа» на улице Первомайской. Там будут обновлять теплосети, предупреждает ТГ-канал «Город Уфа: транспорт и связь».

Ограничения вводятся в два этапа:

  • с 11 по 20 ноября — по трем полосам проезжей части на четной стороне;
  • с 21 по 30 ноября — по трем полосам проезжей части на нечетной стороне.

Кроме того, с 6:00 11 ноября до 23:59 30 ноября 2026 года изменится схема движения троллейбусных маршрутов № 4 и № 9,  которые обслуживаются троллейбусами без автономного хода.

Так, троллейбусы маршрута № 4 будут следовать от конечной станции «Троллейбусное депо № 2» до конечной станции «Северный автовокзал» по улице Кольцевой в прямом и обратном направлениях.

Движение троллейбусов маршрута № 9 в прямом направлении будет осуществляться от конечной станции «Уфимский док» по улицам: Фронтовых Бригад — Транспортная — Мушникова — Бульвар Баландина — бульвар Тухвата Янаби — Сельско-Богородская — Вологодская — Кольцевая — Ульяновых до конечной станции «ТЭЦ-1». В обратном направлении — от «ТЭЦ-1» по улицам: Ульяновых — Кольцевая — Вологодская — Сельско-Богородская — Ферина до конечной станции «Уфимский док».

Троллейбусы с автономным ходом продолжат движение по установленным маршрутам.

Водителей и пассажиров общественного транспорта просят учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее стало известно, что в Караидельском районе для проведения планово-предупредительных работ по содержанию моста через суходол рядом с деревней Байки-Юнусово перекрыли движение транспорта.

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