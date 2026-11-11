Слово — дело: Хабиров объяснил, почему не боится критики и ценит честность

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии ответил на вопрос о том, как он относится к критике за разговоры вместо дел.

Он подчеркнул, что с первого дня своей работы больше всего боялся получить репутацию человека, который только говорит, но ничего не делает:

«Для меня было бы моим жизненным фиаско, если бы про меня говорили: а, он болтал, ничего не делал. Для меня это катастрофа будет».

Он отметил, что всегда старается чётко увязывать свои слова с делами и считает важнейшим качеством политика умение сдерживать обещания.

«Два-три раза обманул — и полетело всё в тартарары», — добавил Глава региона.

При этом Радий Хабиров признал, что объяснять сложные вещи жителям приходится по несколько раз. Он заверил, что не привык разбрасываться словами без дела и стремится быть максимально ответственным перед жителями республики.