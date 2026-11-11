Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии, отвечая на вопрос почётного гражданина Янаульского района Рафаила Яхина, поручил отремонтировать дорогу Янаул — Вояды в Янаульском районе.
«Я хотел бы поднять вопрос, волнующий многих людей. Нас беспокоит дорога Янаул – Вояды. В девяти деревнях проблемы с подъездом к районному центру. Не ходят машины скорой помощи и автобусы. Ситуацию усугубляет движение большегрузных автомобилей. Прошу помочь ускорить ремонт этой дороги», — сказал Рафаил Яхин.
Радий Хабиров, обращаясь к главе муниципалитета Салавату Гильмиеву, поручил взять вопрос на контроль.
«Министерство транспорта этот вопрос уже решило. Подрядчик определён. Буквально со следующей [недели] завезут материалы и начнут работу. Ремонтироваться будет 12 километров. 1,5 километра дорог асфальтируют», — сообщил Салават Гильмиев.
Глава региона отметил, что муниципалитеты республики получают поддержку по дорогам.
«Я на семинаре глав ряд поручений по дорогам сделаю. Вы поддержку по дорогам получите», — сказал Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.