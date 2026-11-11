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22:11 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров поручил отремонтировать дорогу Янаул — Вояды

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скриншот трансляции Прямая линия с Главой Башкирии
Фото: скриншот трансляции | Прямая линия с Главой Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии, отвечая на вопрос почётного гражданина Янаульского района Рафаила Яхина, поручил отремонтировать дорогу Янаул — Вояды в Янаульском районе.

«Я хотел бы поднять вопрос, волнующий многих людей. Нас беспокоит дорога Янаул – Вояды. В девяти деревнях проблемы с подъездом к районному центру. Не ходят машины скорой помощи и автобусы. Ситуацию усугубляет движение большегрузных автомобилей. Прошу помочь ускорить ремонт этой дороги», — сказал Рафаил Яхин.
скриншот трансляции Прямая линия с Главой Башкирии
Фото: скриншот трансляции | Прямая линия с Главой Башкирии

Радий Хабиров, обращаясь к главе муниципалитета Салавату Гильмиеву, поручил взять вопрос на контроль.

«Министерство транспорта этот вопрос уже решило. Подрядчик определён. Буквально со следующей [недели] завезут материалы и начнут работу. Ремонтироваться будет 12 километров. 1,5 километра дорог асфальтируют», — сообщил Салават Гильмиев.

Глава региона отметил, что муниципалитеты республики получают поддержку по дорогам.

«Я на семинаре глав ряд поручений по дорогам сделаю. Вы поддержку по дорогам получите», — сказал Радий Хабиров.
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