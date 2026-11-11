Радий Хабиров ответил на вопрос о будущем квот для детей участников СВО

В ходе Прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров ответил на вопрос старшей медицинской сестры медицинской роты имени Ахмета Давлетова мотострелкового полка «Башкортостан» сержанта Гульмиры Мударисовой, вышедшей на связь из зоны СВО.
Она поблагодарила руководителя региона за возможность поступления её дочери в вуз по специальной квоте в этом году и спросила, сохранятся ли эти льготы для детей участников СВО после завершения спецоперации.
Радий Хабиров пояснил, что текущая структура и концепция льгот установлены таким образом, что большая их часть действует до конца текущего года.
«Но мы все ясно понимаем, что государство своё уважение, благодарность и поддержку будет реализовывать в отношении вас», — заверил Глава республики.
По его словам, пока специальная военная операция продолжается, власти работают в рамках уже сформированной структуры мер поддержки.
«Мы структуру мер поддержки сформировали, она работает, и в рамках этого идём. Дальше жизнь покажет, будем двигаться дальше», — заключил Радий Хабиров.
Напомним, что согласно федеральному законодательству, для участников СВО и их детей предусмотрена отдельная квота на бюджетное обучение, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.
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