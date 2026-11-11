Радий Хабиров назвал главные принципы своей системы управления

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии ответил на вопрос журналиста о философии своего управления.

Он назвал Президента России Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра правительства Михаила Мишустина примерами для подражания.

Глава отметил абсолютную выдержку Президента РФ, его спокойный ровный голос и умение делать замечания так, что «люди в обморок падают», при этом глава государства никогда не срывается на подчиненных.

Сергея Собянина он назвал блестящим руководителем, с которым у республики сложились очень хорошие рабочие отношения.

Также Хабирову импонирует «технократический подход» Михаила Мишустина — дело, порядок исполнения и контроль.

Глава Башкортостана признался, что он до сих пор учится, так как управленческая практика постоянно меняется. Однако он выделил главный закон управления:

«Если не будешь контролировать — это ноль».

Радий Хабиров подчеркнул, что можно ошибиться в постановке задачи или выборе исполнителя, но если ошибиться в системе контроля — ничего не будет работать.