Радий Хабиров назвал главные принципы своей системы управления

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии ответил на вопрос журналиста о философии своего управления.
Он назвал Президента России Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра правительства Михаила Мишустина примерами для подражания.
Глава отметил абсолютную выдержку Президента РФ, его спокойный ровный голос и умение делать замечания так, что «люди в обморок падают», при этом глава государства никогда не срывается на подчиненных.
Сергея Собянина он назвал блестящим руководителем, с которым у республики сложились очень хорошие рабочие отношения.
Также Хабирову импонирует «технократический подход» Михаила Мишустина — дело, порядок исполнения и контроль.
Глава Башкортостана признался, что он до сих пор учится, так как управленческая практика постоянно меняется. Однако он выделил главный закон управления:
«Если не будешь контролировать — это ноль».
Радий Хабиров подчеркнул, что можно ошибиться в постановке задачи или выборе исполнителя, но если ошибиться в системе контроля — ничего не будет работать.
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