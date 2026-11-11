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20:12 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров назвал дату открытия участка трассы Уфа – Оренбург

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Ремонтные работы на участке трассы Уфа – Оренбург завершены. Напомним, 23 км дороги от села Асово-Зубово до деревни Ашкадар расширили до четырех полос. В понедельник, 16 ноября, запланировано открытие. Об этом в ходе Прямой линии сообщил Глава Башкирии, отвечая на вопрос журналистки телеканала БСТ Динары Таймасхановой. Она поинтересовалась, есть ли в планах расширение других участков трассы.

«Что касается объезда Стерлитамака, работы мы завершили. 16 ноября, в понедельник, откроем. Этот достаточно травмоопасный участок наконец заработает в нормальном режиме. Дальше мы планировали довести работу практически до Зиргана. Что мешает? К сожалению, нормативы. Поток машин, который позволял бы сделать четыре полосы, уже не соответствует, такого потока там нет. Тем не менее я это со счетов не сбрасываю, в будущем мы обязательно это сделаем. Хотя бы по простой причине, что все земельные и юридические вопросы там уже решены. Осталось только "зайти" со стройкой до Зиргана. Тогда представляете, как здорово будет? Туда долетел, а там уже поток действительно поменьше», – отметил Радий Хабиров.

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