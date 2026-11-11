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20:37 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров: Башкирия проходит СВО без потрясений

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии заявил, что республика выполняет задачу по прохождению периода специальной военной операции без экономических и социальных потрясений.

Индекс промышленного производства в регионе превышает 7% – почти в два раза выше среднероссийского, зарплаты выплачиваются, а социальные обязательства исполняются.

Однако руководитель региона выделил ряд текущих проблем и внешних угроз. Главной остается запрос жителей на строительство дорог, школ и поликлиник, сроки ввода которых приходится сдвигать, но при этом все же власти продолжают активное строительство. До конца текущего года откроются три крупные школы, в том числе на 1250 мест в Нефтекамске.

А основной внешней угрозой Глава назвал попытки противника ударить по экономике и внутренней стабильности региона с помощью беспилотников. 

Отдельно Радий Хабиров отметил реакцию и настроение общества. По его словам, за пять лет СВО жители республики прошли этот путь достойно, не сидели в страхе, а работали очень деятельно.

«Начиная с того, что каждый на своём рабочем месте это делал, и завершая небывалой волной патриотизма, волонтёрства, волной поддержки специальной военной операции. Я именно так это называю и готов это доказывать на любом споре — небывалой волной подъёма. Вот ответ нашего общества, вот ответ нашей республики», — резюмировал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана заявил, что в ближайшей перспективе не видит непредвиденных кризисов для республики, однако подчеркнул, что исключать их полностью нельзя.

«Что будет дальше, мы не знаем. Мы точно знаем, будут вызовы. Будут ли потрясения или нет, зависит от нас», — отметил руководитель региона.
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