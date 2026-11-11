Прямая линия Главы объединила деда, сына и внука, служащих в зоне СВО

В ходе Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова в Уфе в эфире произошла трогательная встреча трех поколений одной семьи, одновременно выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

На связь вышел дедушка — младший сержант Георгий Соколов (позывной «Скрипач»), который находится непосредственно в зоне СВО на Красно-Лиманском тактическом направлении. В это же время в студии прямого эфира в Уфе присутствовали его сын и внук — Анатолий и Максим Кучины.

Анатолий Кучин служит в Донецком направлении, а его сын, 20-летний Максим Кучин, служит в мотострелковом полку «Башкортостан». По словам родственников, они не виделись полгода — с весны, и смогли встретиться в эфире благодаря прямому включению.

Радий Хабиров отметил, что это пример настоящей боевой династии, и поблагодарил семью за службу.

«Берегите себя. Знайте, что мы всё сделаем – и вас дома встретим, и отдадим должное, и поможем вернуться в нормальную жизнь. Мир вашей семье, мир вашим домам. Мы с вами рядом, вся республика с вами. И глядя на вас в военной форме там на войне, душа наша с вами», — заключил Радий Хабиров.