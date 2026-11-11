И.о. мэра Уфы поручил быть на связи в ходе Прямой линии с Главой Башкирии

– Для нас это важный канал обратной связи с жителями, – подчеркнул и. о. мэра. – Вопросы, которые прозвучат в эфире, будут отражать реальные ожидания людей по дорогам, ЖКХ, благоустройству, транспорту, социальной сфере, здравоохранению, образованию и другим направлениям.
Рустам Шарипов обратился к своим заместителям, руководителям структурных подразделений, главам районных администраций с просьбой обеспечить оперативную обработку поступающих обращений.
– Всем необходимо быть на рабочих местах, владеть актуальной информацией по своим направлениям и быть готовыми к быстрому включению в работу. По каждому вопросу должен быть понятный ответ, конкретный срок, ответственное лицо и последующий контроль исполнения, – поручил Рустам Шарипов.
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