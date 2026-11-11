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10:41 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Госдума рассмотрит закон о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей

Законопроект регулирует видеоматериалы в соцсетях и онлайн-кинотеатрах, штрафы могут составить от 10 тысяч до 1 млн рублей.

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элина ахметова башинформ
Фото: элина ахметова | башинформ
Элина Ахметова

Госдума начала рассматривать законопроект, регулирующий санкции за дискредитацию традиционных ценностей в социальных сетях и онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщали федеральные СМИ. Новый документ предлагает систему административных штрафов за неисполнение требований об ограничении доступа.

Каких материалов это касается: фильмы, сериалы, видеоролики. Надо отметить, данный законопроект «не трогает» текстовые посты — их регулирует базовый закон «О защите информации».

За что может последовать штраф: неудаление или несвоевременное удаление дискредитирующих материалов после соответствующего требования.

Подавать протоколы уполномочены Роскомнадзор и минкульт РФ, а рассматривать административные дела будут районные суды.

Штрафы не будут распространяться на материалы и произведения, вышедшие в свет до 1 марта 2026 года, фильмы с действующим прокатным удостоверением, а также случаи, когда контент был удалён добровольно в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения.

Размеры штрафов: 
— для граждан от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 
— для должностных лиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб., 
— для юрлиц от 700 тыс. до 1 млн руб.

Ответственность несут не авторы постов, а владельцы интернет-площадок.

Перечень ценностей содержится в пункте 5 указа президента РФ № 809 от 9.11.2022. К ним относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отчеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

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