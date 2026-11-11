Глава Башкирии: в уфимском кампусе смогут жить все желающие студенты

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии ответил на вопрос о Межвузовском студенческом кампусе в Уфе. Он заявил, что никаких специальных конкурсных критериев для отбора студентов на проживание в общежитиях кампуса не будет.
«Кампус на 4200 мест практически со всей совокупностью общежитий, которые есть в Уфе, удовлетворяет потребности всего студенчества. Поэтому, ребята, приходите, кто хочет, живите и радуйтесь. Только чуть побольше будет плата за проживание там», — пояснил он.
Руководитель региона подчеркнул, что объект строится на принципах государственно-частного партнерства. Точный тариф за проживание пока не установлен.
Также Глава ответил на вопрос жителя о принципах работы кампуса. Он подчеркнул, что кампус — это не университет, а именно место для жизни, где будут проживать студенты самых разных вузов: медицинского, УГНТУ, УУНиТ, БГАУ, БГПУи других.
Руководитель региона отметил, что одной из главных задач проекта является создание условий для социализации молодежи.
«Я ещё очень чему радуюсь в этом кампусе хоть перемешаются все. Сейчас для молодого человека или для девушки порой сложно найти место, где встретить своего спутника. А здесь хоть в одном кампусе будут жить, дай Бог, свою половинку будут находить», — заявил Хабиров.
Для обеспечения комфорта студентов с детьми в кампусе предусмотрено дошкольное учреждение.
«Поэтому это среда для жизни», — пояснил глава республики.
Напомним, строительство второй очереди Межвузовского студенческого кампуса — 7 башен высотой до 100 метров — завершается. Первых студентов кампус примет уже в сентябре 2027 года.
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