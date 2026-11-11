Глава Башкирии поручил установить стелу города трудовой доблести в Ишимбае

В ходе Прямой линии Глава Башкирии поинтересовался у властей Ишимбая, когда будет установлена стела «Город трудовой доблести».
Главе республики ответили, что на сегодня готовится проект, его стоимость порядка 103 млн рублей. Если удастся найти финансирование, стелу планируется установить в следующем году.
Радий Хабиров попросил побольше конкретики и поручил обязательно завершить проект в 2027-м: «Вы мне должны чётко все этапы обозначить, чтобы понимать, когда начинать переговоры с „Башнефтью“. Что касается самой стелы — берите пример с Уфы, здесь целый музей под открытым небом сделали, благоустройство соответствующее».
Напомним, Ишимбай стал вторым городом (после Уфы) в республике с этим почётным статусом, присвоенным за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Глава государства подписал соответствующий указ в январе 2025 года. Сразу начались обсуждения вопроса по установке стелы.
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