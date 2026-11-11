Глава Башкирии поручил разобраться с освещением в парке «Кашкадан»

В ходе Прямой линии Глава Башкирии ответил на вопрос жителя уфимского микрорайона Сипайлово по поводу отсутствия освещения в парке «Кашкадан» и сквере Маршала Жукова.

— Как такое может быть, мы вложили столько средств в благоустройство этой территории? — спросил Радий Хабиров и поручил администрации Уфы и Контрольному управлению Главы РБ проконтролировать решение этого вопроса.

И. о. главы администрации города Рустам Шарипов сообщил, что власти муниципалитета в курсе ситуации и занимаются ею.

Напомним, парк «Кашкадан» открыли после масштабной реконструкции (включающей восстановление озера) к Дню города в 2022 году.