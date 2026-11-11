Глава Башкирии поручил отремонтировать поликлинику в Исянгулово

Молодые медики Зианчуринского района вышли в прямой эфир на Прямой линии с Главой Башкирии и поблагодарили руководство республики за помощь с ремонтом больницы. Работы планируются к завершению на 1 декабря.
Терапевт Назгуль Исмагилова отметила, что учреждение пополнилось 16 молодыми врачами. Большей частью это уроженцы района и участники программ господдержки медиков.
Радий Хабиров вспомнил свою поездку в район и свою радость по поводу молодых кадров. Он сообщил коллективу, что, помимо ремонта больницы, в следующем году запланирован ремонт районной поликлиники, средства на это зарезервированы.
Главврач Владислав Вагапов отметил, что это очень важно для 23 тыс. человек. В медучреждениях Исянгулово получают лечение жители Зианчуринского, Кугарчинского районов Башкирии и соседних районов Оренбуржья.
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