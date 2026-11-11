Хабиров обратил внимание на дорожную проблему в Туймазинском районе

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии ответил на вопрос жителя села Гафурово Туймазинского района о проблеме дорог. Он поручил региональному минтрансу разобраться, попадает ли эта дорога в категорию «фонящих».
«Я не знаю, в каком состоянии эта дорога и сколько человек живёт в этом населённом пункте. Мы договаривались: делаем дороги в первую очередь там, где высокая бюджетная эффективность», — сказал Хабиров.
Ранее Радий Хабиров поручил взять на контроль отопление автовокзала в Ишимбае.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.