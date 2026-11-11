Эксперт рассказал, как безопасно купить квартиру по доверенности

В первую очередь запросите оригинал доверенности и проверьте дату, срок действия и данные сторон. Через сервис Федеральной нотариальной палаты можно проверить нотариальную доверенность и сведения о её отмене. Повторите проверку непосредственно перед сделкой: собственник вправе отозвать документ. Иностранный документ проверяют отдельно.

Следующий шаг — убедиться, что доверенность позволяет представителю подписать договор, подать документы на регистрацию и, если требуется, получить оплату. Право собирать справки не означает права продавать квартиру. Проверьте ограничения по цене и другим условиям. Если полномочия неясны, обратитесь к нотариусу или юристу.

Третий важный вопрос — действительно ли собственник согласен на продажу. По возможности свяжитесь с владельцем напрямую. Уточните, знает ли он цену и согласованный порядок расчётов. Разговор не заменяет проверку документов. Если представитель препятствует контакту и торопит с авансом, лучше отложить платёж.

Отдельного внимания требует вопрос с деньгами. Подписание договора и получение денег — разные полномочия. Не перечисляйте средства представителю без прямого разрешения в доверенности. Реквизиты получателя и порядок оплаты закрепите в договоре. Для расчётов можно использовать аккредитив с перечислением средств после регистрации перехода права. Условия возврата аванса или задатка также зафиксируйте письменно.

Наконец, проверьте саму квартиру. Действительная доверенность не исключает рисков по объекту. Изучите актуальные сведения ЕГРН, основания возникновения права собственности, обременения и права проживающих лиц. При наследовании или приобретении квартиры в браке могут понадобиться дополнительные документы. Для оценки сложных ситуаций предусмотрена проверка юридической чистоты квартиры.

До сделки подготовьте оригинал доверенности и паспорт представителя, сведения о собственнике, актуальные сведения ЕГРН и правоустанавливающие документы, а также сведения о зарегистрированных жильцах и дополнительные документы по истории квартиры. Сопоставьте данные во всех документах. При расхождениях можно воспользоваться услугой проверки недвижимости от М2.

Когда лучше отложить сделку? Повод остановиться — отсутствие оригинала доверенности, недостаточные полномочия, просьба перевести аванс постороннему лицу или отказ объяснить противоречия. Не передавайте деньги, пока вопросы не разрешены. Покупка через представителя может быть безопасной, если проверить доверенность, квартиру и порядок расчётов. Подробнее о юридической проверке и возможностях М2 можно узнать на сайте.