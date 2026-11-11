Бойцы СВО из Башкирии предложили создать Центр компетенций ветеранов

В ходе Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова на связь вышел мотострелковый полк «Башкортостан», выполняющий задачи в зоне СВО на Красно-Лиманском тактическом направлении.
Командир отделения ремонтной роты младший сержант Георгий Соколов (позывной Скрипач), которому в январе исполняется 65 лет, обратился к главе региона с просьбой. Он попросил оказать содействие в развитии производства необходимых для фронта технологий после окончания службы, а также заняться обучением молодого поколения со школьной скамьи.
Бойцы выдвинули инициативу создать Центр компетенций, где специалисты, получившие уникальный опыт в боевых условиях, смогли бы применить свои навыки в мирной жизни после Победы.
Радий Хабиров пообещал ветерану личную поддержку в трудоустройстве и обучении молодежи. Что касается создания Центра компетенций, глава региона сообщил, что в республике уже принимается важное решение в этой части.
«Вот такие люди, как вы, там нужны будут. В мирной жизни», — подчеркнул Радий Хабиров.
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