Бойцы СВО из Башкирии предложили создать Центр компетенций ветеранов

В ходе Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова на связь вышел мотострелковый полк «Башкортостан», выполняющий задачи в зоне СВО на Красно-Лиманском тактическом направлении.

Командир отделения ремонтной роты младший сержант Георгий Соколов (позывной Скрипач), которому в январе исполняется 65 лет, обратился к главе региона с просьбой. Он попросил оказать содействие в развитии производства необходимых для фронта технологий после окончания службы, а также заняться обучением молодого поколения со школьной скамьи.

Бойцы выдвинули инициативу создать Центр компетенций, где специалисты, получившие уникальный опыт в боевых условиях, смогли бы применить свои навыки в мирной жизни после Победы.

Радий Хабиров пообещал ветерану личную поддержку в трудоустройстве и обучении молодежи. Что касается создания Центра компетенций, глава региона сообщил, что в республике уже принимается важное решение в этой части.

«Вот такие люди, как вы, там нужны будут. В мирной жизни», — подчеркнул Радий Хабиров.