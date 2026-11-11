Благоустройство площадей и парков в Башкирии продолжится

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии заявил, что несмотря на сокращение бюджета, благоустройство парков и площадей в республике продолжится.

На вопрос журналиста о любимых парках, он ответил, что для него нет такого разделения, так как в каждый из них республика вкладывала «и душу, и сердце, и деньги». По его словам, работы по созданию общественных пространств ведутся не только в Уфе, но и во всех муниципалитетах.

В настоящее время начинается новая масштабная программа по приведению в порядок центральных площадей районных центров. Хабиров отметил, что эту инициативу он обсудил с руководством компании «Башнефть», которая окажет помощь в рамках благотворительности.

«Мы сейчас эту работу начинаем в Ермекеевском, Аскинском, Татышлинском районах. Уже в следующем году начнутся работы», — сообщил глава региона.

Он также добавил, что многое еще предстоит сделать в Уфе. Руководитель региона заверил, что финансирование благоустройства сохранится даже в условиях жесткой бюджетной экономии.

«Когда мы формируем бюджет республики, министр финансов и правительство знают, что вот это не трогать, это для благоустройства, парков и так далее. Поэтому и на следующий год у нас определённые деньги заложены, и двигаемся дальше», — заключил Радий Хабиров.