Благоустройство площадей и парков в Башкирии продолжится

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии заявил, что несмотря на сокращение бюджета, благоустройство парков и площадей в республике продолжится.
На вопрос журналиста о любимых парках, он ответил, что для него нет такого разделения, так как в каждый из них республика вкладывала «и душу, и сердце, и деньги». По его словам, работы по созданию общественных пространств ведутся не только в Уфе, но и во всех муниципалитетах.
В настоящее время начинается новая масштабная программа по приведению в порядок центральных площадей районных центров. Хабиров отметил, что эту инициативу он обсудил с руководством компании «Башнефть», которая окажет помощь в рамках благотворительности.
«Мы сейчас эту работу начинаем в Ермекеевском, Аскинском, Татышлинском районах. Уже в следующем году начнутся работы», — сообщил глава региона.
Он также добавил, что многое еще предстоит сделать в Уфе. Руководитель региона заверил, что финансирование благоустройства сохранится даже в условиях жесткой бюджетной экономии.
«Когда мы формируем бюджет республики, министр финансов и правительство знают, что вот это не трогать, это для благоустройства, парков и так далее. Поэтому и на следующий год у нас определённые деньги заложены, и двигаемся дальше», — заключил Радий Хабиров.
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