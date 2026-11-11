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11:19 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Башкирский маршрут «Айгир» признали лучшим на железных дорогах России

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соцсети Александра Шельдяева мах
Фото: соцсети Александра Шельдяева | мах
Элина Ахметова

Горный экспресс «Айгир» признан лучшим железнодорожным туристическим маршрутом страны. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев. Башкирский проект занял первое место на XIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года», опередив в своей номинации 369 проектов из 96 населённых пунктов России и Беларуси.

«Для нас это не только отраслевое признание, но и подтверждение эффективности принятых решений. Благодаря поддержке Главы республики Радия Хабирова и руководства ОАО „РЖД“ с мая 2026 года по этому маршруту курсирует современный пятивагонный электропоезд „Финист“. Время в пути сократилось, а комфорта стало больше. Люди это оценили, и этим летом экспресс перевёз более 100 тысяч пассажиров», — прокомментировал Александр Шельдяев.

Это ещё один повод для гордости и признания республики на федеральном уровне. Такие проекты помогают открывать Башкортостан с новой стороны и делают его природные достопримечательности доступнее. Поздравляю команду «Горного экспресса» с заслуженной наградой. Уверен, впереди у маршрута новые пассажиры и новые рекорды, - написал премьер-министр в своих соцсетях. 

Ранее сообщали: в периоды наивысшей востребованности составность «Айгира» неоднократно увеличивали до 10 вагонов.

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