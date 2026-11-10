В Башкирии жителей Стерлитамака предупредили о работе сирен

Как сообщили в администрации Стерлитамака, сегодня в 14.00 по местному времени завод «Красный пролетарий» проведет проверку систем оповещения населения.

Граждан попросили сохранять спокойствие.

Ранее Башинформ сообщал, что в Белорецке на металлургическом комбинате также проверят работоспособность системы оповещения.