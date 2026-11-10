Сквер уфимской детской филармонии украсила 20-метровая новогодняя ель

По его словам, новогоднюю ель доставили из Нуримановского района республики, ее возраст более 40 лет, а высота дерева — 20 метров. Чтобы сохранить пышные ветви, перед дорогой ель бережно перевязали. В сквер её доставили сотрудники коммунальных служб района, а встретили — сказочные новогодние персонажи.
«Пусть новогодняя красавица подарит нашим жителям и гостям города праздничное настроение, станет местом тёплых встреч и порадует наших детей!» — отметил Айдар Базгудинов.
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