В Башкирии напомнили о четырех правилах для владельцев собак

Заподозрить бешенство у кошки или собаки можно по поведению.
«Сначала домашний питомец становится необычно ласковым или капризным, может быть беспокойным, снижается аппетит, при этом грызет несъедобные предметы и место укуса, начинается слюнотечение, — рассказали в уфимской городской ветеринарной станции. — Позже появляется агрессия, поднимается температура тела. В результате животное истощается, может настать полный паралич. Дикие животные при этом теряют страх и подходят к людям. Для человека бешенство неизлечимо и опасно. Надежно защитить питомца может только вакцинация».
Бесплатно привить собаку или кошку можно в семи клиниках городской ветстанции, расположенных в каждом районе Уфы. Выездные бригады работают также на отдаленных территориях и садовых товариществах. Телефон для справок: +7 (34-72) 16-55-33.
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