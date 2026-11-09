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11:56 (UTC+5), 09 Ноября 2026

В Башкирии напомнили о четырех правилах для владельцев собак

Ежегодная прививка от бешенства, чипирование, стерилизация и прогулки только под присмотром хозяина — основные правила жизни домашних питомцев в городе. Соблюдение этих простых правил не просто защищает, а делает комфортной жизнь самих животных и их владельцев, подчеркнули в мэрии Уфы.

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Юлия Бахшиева специально для ИА «Башинформ»
Фото: Юлия Бахшиева | специально для ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Заподозрить бешенство у кошки или собаки можно по поведению.

«Сначала домашний питомец становится необычно ласковым или капризным, может быть беспокойным, снижается аппетит, при этом грызет несъедобные предметы и место укуса, начинается слюнотечение, — рассказали в уфимской городской ветеринарной станции. — Позже появляется агрессия, поднимается температура тела. В результате животное истощается, может настать полный паралич. Дикие животные при этом теряют страх и подходят к людям. Для человека бешенство неизлечимо и опасно. Надежно защитить питомца может только вакцинация».

Бесплатно привить собаку или кошку можно в семи клиниках городской ветстанции, расположенных в каждом районе Уфы. Выездные бригады работают также на отдаленных территориях и садовых товариществах. Телефон для справок: +7 (34-72) 16-55-33.

Ранее жителям Башкирии рассказали, как выбирать собаку

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