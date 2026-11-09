В Башкирию придут ночные морозы до -12°

По данным Башгидрометцентра, во вторник, 10 ноября, по республике ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днём по югу — без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западный, умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха ночью при прояснениях — до -12°. Днём ожидается от +2° до -3°.
11 и 12 ноября характер погоды существенно не изменится. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до -7°, при прояснениях — до -12°. Днём столбики термометров покажут от -2° до +3°.
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