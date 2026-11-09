В Башкирии закроют движение по мосту через суходол возле Байки-Юнусово

В связи с планово-предупредительными работами по содержанию моста через суходол рядом с деревней Байки-Юнусово в Караидельском районе с 14 часов 10 ноября будет закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Байкибашево — Тегерменево.

Информация об открытии движения будет опубликована дополнительно, сообщили в «Башавтотрансе».

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят заранее планировать маршрут и время в пути.