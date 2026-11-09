Новые препараты от меланомы и рака ЖКТ включат в систему ОМС в 2027 году

С 2027 года лечение меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта для россиян станет доступнее, сообщает РИА Новости со ссылкой на цитату вице-премьера Татьяны Голиковой с IV Международного форума природоподобных технологий в Курчатовском институте.
В систему обязательного медицинского страхования (ОМС) войдут два новых препарата для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта. Речь идет о таргетной терапии, которая задействует собственные защитные силы организма для борьбы с болезнью.
Напомним, что включение лекарств в систему ОМС означает, что пациенты смогут получать их бесплатно по рецепту лечащего врача в госклиниках.
Ранее медики сообщали о результатах применения российской персонализированной вакцины от рака кожи.
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