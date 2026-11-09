Лилит, Арас и Фотех: в Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС обновил списки популярных и редких имён, которыми жители республики назвали своих детей.
Среди девочек самым популярным именем оказалась Амелия. Такое имя получили 349 малышек. На втором месте по востребованности Эмилия (294), следом идут Ясмина (287), София (275) и Ева (260).
Для сыновей чаще всего выбирают имя Амир (431 ребёнок). В топ-5 также оказались Тимур (313), Эмир (311), Михаил (279) и Мирон (268).
Что касается самых редких имен, то новорожденных малышек назвали Нэркэс, Жаннат, Нусайба, Ильзида и Лилит. Мальчикам выбирали имена Арас, Айлим, Риан, Фотех и Артур Александр.
Отметим, что список самых популярных имен не сильно изменился по сравнению с данными сентября.
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