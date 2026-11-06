В Уфе состоится форум «Тюрки России: молодёжь в креативном мире»

В условиях глобализации и культурных трансформаций, вызванных технологическим прогрессом, особую актуальность приобретает консолидация этнических групп, особенно молодежи, как ключевого фактора в сохранении и развитии культурного наследия.

В форуме примут участие молодежные лидеры, представляющие различные сферы общественной жизни и креативных индустрий: общественные деятели, блогеры, журналисты, артисты и дизайнеры, чья деятельность направлена на популяризацию культуры и языка тюркских народов.

Программа форума включает обсуждение актуальных вопросов, таких как стратегия развития креативной индустрии среди тюркских народов, механизмы продвижения культурного наследия в медиапространстве, взаимодействие регионов в рамках креативного кластера, а также перспективы объединения молодежи тюркских этносов.

Пленарная сессия «Молодежь тюркских народов России: единство и созидание» станет отправной точкой для обсуждения фундаментальных аспектов взаимодействия между представителями тюркских этнических групп. Мастер-классы, этнопоказ, экскурсия в визит-центр «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций, ролевая игра «Песнь кочевников», основанная на тюркской мифологии, и концерт тюркской молодежи «Сила в единстве» позволят участникам глубже погрузиться в культурное наследие тюркских народов и осознать значимость межэтнического единства.

«Россия — единственный культурный очаг для тюркских народов, проживающих в стране. Мы — неотъемлемая часть российского общества и российской цивилизации. Уникальность нашего государства — в гармонии и дружбе между разными культурными мирами: славянским, тюркским, финно-угорским, — говорит председатель ВКБ, депутат Госсобрания — Курултая РБ, кандидат исторических наук Юлдаш Юсупов. — Эти отношения складывались веками, и наша святая обязанность — сохранить их. Именно в этом состоит главная цель нашего форума. Башкортостан — уникальный регион, где сложился подлинный симбиоз народов. Уфа по праву может стать центром единения тюркских народов России. Каждый народ имеет право сохранять свою культуру и родной язык. В этом смысле Уфа формирует важный общественный дискурс, который имеет не только региональное, но и федеральное, цивилизационное значение».