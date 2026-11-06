В Уфе автобус №122 изменил схему движения из-за ДТП

По информации «Башавтотранса», автобусы маршрута № 122 «Южный автовокзал — поселок Авдон» не могут проехать через привычный поворот на Платоновку из-за произошедшего там ДТП.

До устранения последствий аварии транспорт пущен в объезд. Теперь автобусы следуют по измененной схеме: через улицу Луговую, затем по улице Первомайской и далее — по утвержденному маршруту в сторону села Авдон.