В Уфе 100 детей смогут бесплатно посетить новый «УРА! Парк» до открытия

В Уфе готовится к открытию «УРА! Парк» — пространство для семейного отдыха с более чем 20 игровыми локациями. 22 ноября, за неделю до официального запуска, 100 детей смогут бесплатно познакомиться с новым парком в рамках акции «Парк принимают дети».

Участникам посещения предложат исследовать игровые зоны и поделиться впечатлениями: что понравилось, куда хочется вернуться и что стоит изменить. Обратная связь поможет команде учесть пожелания будущих гостей при подготовке к открытию. Подать заявку на участие можно в группе парка «Вконтакте». В тестовую группу войдут 100 детей, которые смогут первыми оценить новое место для семейных выходных. Отбор участников произойдет случайным образом 16 ноября в группе парка «Вконтакте».

Парк рассчитан на детей до 12 лет, и для удобства разбит на разные зоны — для малышей, дошкольников и школьников. Это удобно для семей, в которых растут дети разного возраста, можно выбрать спокойное занятие, отправиться в лабиринт или присоединиться к подвижной игре, отмечают в администрации парка.