В Уфе 100 детей смогут бесплатно посетить новый «УРА! Парк» до открытия

В Уфе готовится к открытию «УРА! Парк» — пространство для семейного отдыха с более чем 20 игровыми локациями. 22 ноября, за неделю до официального запуска, 100 детей смогут бесплатно познакомиться с новым парком в рамках акции «Парк принимают дети».
Участникам посещения предложат исследовать игровые зоны и поделиться впечатлениями: что понравилось, куда хочется вернуться и что стоит изменить. Обратная связь поможет команде учесть пожелания будущих гостей при подготовке к открытию. Подать заявку на участие можно в группе парка «Вконтакте». В тестовую группу войдут 100 детей, которые смогут первыми оценить новое место для семейных выходных. Отбор участников произойдет случайным образом 16 ноября в группе парка «Вконтакте».
Парк рассчитан на детей до 12 лет, и для удобства разбит на разные зоны — для малышей, дошкольников и школьников. Это удобно для семей, в которых растут дети разного возраста, можно выбрать спокойное занятие, отправиться в лабиринт или присоединиться к подвижной игре, отмечают в администрации парка.
Самых маленьких ждут песочница со световыми столами и проектором, большие бизиборды, магнитные доски и тематические домики. Здесь можно исследовать свет и тени, играть в магазин или кухню, придумывать первые истории. Для передышки предусмотрена книжная зона, где можно рассматривать иллюстрации вместе с родителями.
Дошкольникам предложат исследовать тоннели и лабиринты, построить дом или башню из крупного магнитного конструктора. Детям от четырёх лет доступны башни с воздушными пушками, где лёгкие мячи движутся благодаря потокам воздуха.
Для любителей активных приключений подготовлены многоуровневые лабиринты, полоса препятствий, большие горки, батутная арена, тюбинг, тарзанка и верёвочный парк. На площадке «Пол — это лава» предстоит выбрать маршрут и пересечь пространство, не попав в «лаву». А на футбольной и хоккейной площадках можно устроить дружеский матч.
В парке предусмотрен единый билет без ограничения по времени и количеству посещаемых игровых зон. Можно чередовать активные развлечения с отдыхом, возвращаться к любимым занятиям и пробовать новые. Единственное ограничение – это вес и рост ребенка из соображений безопасности. На некоторых локациях потребуется присутствие взрослого. В оформлении используются преимущественно натуральные материалы, природные формы и мягкие оттенки. По замыслу команды, сотрудники будут помогать детям осваиваться, объяснять правила и включаться в игру.
На территории предусмотрен семейный ресторан: здесь можно сделать паузу между развлечениями и пообедать вместе. В парке также планируют проводить дни рождения с аниматорами, тематическими программами, играми и конкурсами.
«УРА! Парк»
г. Уфа, ул. Менделеева, 137, ТРК «Иремель», 3-й этаж
Оставить заявку на тестовое посещение
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