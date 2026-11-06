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16:47 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Уфе 100 детей смогут бесплатно посетить новый «УРА! Парк» до открытия

Официальное открытие запланировано на 28 ноября в ТРК «Иремель».

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«УРА! Парк» предоставлено представителем компании
Фото: «УРА! Парк» | предоставлено представителем компании
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В Уфе готовится к открытию «УРА! Парк» — пространство для семейного отдыха с более чем 20 игровыми локациями. 22 ноября, за неделю до официального запуска, 100 детей смогут бесплатно познакомиться с новым парком в рамках акции «Парк принимают дети».

Участникам посещения предложат исследовать игровые зоны и поделиться впечатлениями: что понравилось, куда хочется вернуться и что стоит изменить. Обратная связь поможет команде учесть пожелания будущих гостей при подготовке к открытию. Подать заявку на участие можно в группе парка «Вконтакте». В тестовую группу войдут 100 детей, которые смогут первыми оценить новое место для семейных выходных. Отбор участников произойдет случайным образом 16 ноября в группе парка «Вконтакте».

Парк рассчитан на детей до 12 лет, и для удобства разбит на разные зоны — для малышей, дошкольников и школьников. Это удобно для семей, в которых растут дети разного возраста, можно выбрать спокойное занятие, отправиться в лабиринт или присоединиться к подвижной игре, отмечают в администрации парка.

«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
«УРА! Парк» рендер предоставлен представителем компании
Фото: «УРА! Парк» | рендер предоставлен представителем компании
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Самых маленьких ждут песочница со световыми столами и проектором, большие бизиборды, магнитные доски и тематические домики. Здесь можно исследовать свет и тени, играть в магазин или кухню, придумывать первые истории. Для передышки предусмотрена книжная зона, где можно рассматривать иллюстрации вместе с родителями.

Дошкольникам предложат исследовать тоннели и лабиринты, построить дом или башню из крупного магнитного конструктора. Детям от четырёх лет доступны башни с воздушными пушками, где лёгкие мячи движутся благодаря потокам воздуха.

Для любителей активных приключений подготовлены многоуровневые лабиринты, полоса препятствий, большие горки, батутная арена, тюбинг, тарзанка и верёвочный парк. На площадке «Пол — это лава» предстоит выбрать маршрут и пересечь пространство, не попав в «лаву». А на футбольной и хоккейной площадках можно устроить дружеский матч.

В парке предусмотрен единый билет без ограничения по времени и количеству посещаемых игровых зон. Можно чередовать активные развлечения с отдыхом, возвращаться к любимым занятиям и пробовать новые. Единственное ограничение – это вес и рост ребенка из соображений безопасности. На некоторых локациях потребуется присутствие взрослого. В оформлении используются преимущественно натуральные материалы, природные формы и мягкие оттенки. По замыслу команды, сотрудники будут помогать детям осваиваться, объяснять правила и включаться в игру.

На территории предусмотрен семейный ресторан: здесь можно сделать паузу между развлечениями и пообедать вместе. В парке также планируют проводить дни рождения с аниматорами, тематическими программами, играми и конкурсами.

«УРА! Парк»
г. Уфа, ул. Менделеева, 137, ТРК «Иремель», 3-й этаж
Оставить заявку на тестовое посещение
Справки: +7 (347) 216-95-16
Заказ дня рождения: +7 (347) 216-94-16

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