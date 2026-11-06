В Башкирии на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит ввели ограничения

По данным МЧС по РБ, на автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит с 8 км по 159 км ввели ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта. Ориентировочное время окончания ограничения движения 14 часов по местному времени.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в превентивных целях в республике введены временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на 16 участках дорог.

Ранее в Башкирии еще по двум дорогам ограничили движение транспорта.