Тишина по расписанию: когда в Башкирии нельзя шуметь

В России единого расписания тишины, тихого часа и штрафа нет. Эти правила устанавливает каждый регион индивидуально. Какие часы запрета и штрафы действуют в Башкирии? Куда обращаться, если соседи шумят?

Когда соблюдать тишину

Тишину и покой жителей Башкирии регулирует закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины». Как говорится в документе, жители обязаны соблюдать тишину ночью с 23 до 7 часов утра (в выходные до 9 часов) и днем с 13 до 15 часов.

Ремонт в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки и общежитиях можно делать ежедневно с 9 до 20 часов (с перерывом на тихий час: с 13 до 15 часов). При этом законом не предусмотрены наказания, если строительные работы в новостройках проводятся в течение первых 18 месяцев после сдачи дома.

Что считается нарушением тишины

В региональном законе указано, какие действия могут нарушить режим тишины. Так, запрещены громкая музыка, крики, ремонтные и строительные работы, использование пиротехники, игра на музыкальных инструментах в ночное время. Кроме того, нельзя сигналить машиной без оснований, использовать сигнальное оружие.

Исключением являются форс-мажорные ситуации. Например, правила не применяются в случаях устранения последствий стихийных бедствий или ЧС. Например, если ночью прорвало трубу и коммунальные службы проводят работы, то это не считается нарушением.

Исключением также могут быть проведение богослужений и религиозных обрядов в рамках закона, культурные, спортивные и праздничные мероприятия по решению властей, празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.

Какие штрафы грозят

За нарушение тишины предусмотрена административная ответственность. При первом нарушении:

для граждан — 2000–3000 рублей;

для должностных лиц — 5000–8000 рублей;

для организаций — до 30 000 рублей.

При повторном нарушении:

для граждан — 3000–5000 рублей;

для должностных лиц — 8000–10 000 рублей;

для организаций — 30 000–50 000 рублей.

Куда обращаться, если шумят соседи

Если шумят соседи, то рекомендуется обратиться в полицию. При этом замеры шума проводят специалисты Роспотребнадзора по Башкирии.

«Если источником шума являются системы вентиляции и кондиционирования, отопления, работы лифта, шум от работы холодильного оборудования встроенных и пристроенных к жилым домам объектов (торговли, сферы обслуживания, общественного питания), то жалобы рассматривает управление Роспотребнадзора. Но сначала нужно письменно обратиться в свою управляющую компанию или организацию, которая нарушает права граждан. В претензии следует указать суть проблемы, ваши требования и срок устранения. Если ответа нет, то следует обратиться в Роспотребнадзор или суд. Если шум вызван поведением соседей, то рекомендуется обратиться в полицию», — сообщили «Башинформу» в Роспотребнадзоре.

Какие правила действуют в России

Статья 23 Федерального закона № 52-ФЗ требует, чтобы жилые помещения соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе по уровню шума. Санитарными нормами определены допустимые пределы шума днем — до 40 децибел (дБ), кратковременные звуки могут достигать 55 дБ. Для ночного времени установлены более строгие ориентиры: не выше 30 дБ с кратковременными пиками до 45 дБ.

Для шума от вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, насосного, холодильного и лифтового оборудования допустимые уровни принимают на 5 дБА ниже значений таблицы 5.35. Для тонального и импульсного шума также применяется поправка -5 дБА, при этом для перечисленного инженерного оборудования дополнительную поправку на тональность не применяют.