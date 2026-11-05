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18:00 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Вниманию водителей! В Башкирии закрыли один из мостов через реку

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карта пресс-служба УДХ РБ
Фото: карта | пресс-служба УДХ РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

С 17.30 часов 5 ноября 2026 года в Ишимбайском районе закрыто движение для всех видов транспорта по мосту через реку Зиган на автодороге Нижнеарметово – а/д Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск км 4+143. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства.

Об открытии движения информация будет размещена дополнительно. 

Круглосуточная диспетчерская республиканского Управления дорожного хозяйства: 8-927-955-11-00.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии открыли движение по мосту через Быстрый Танып.

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