В Уфе сообщили новый график ограничений в тоннеле Восточного выезда

На Восточном выезде в Уфе запланированы технические работы (восстановление огнезащитного покрытия центральной опоры), ранее анонсировался график ограничений вплоть до января следующего года. Как сообщил оператор объекта, сейчас расписание скорректировано следующим образом.

Ограничение будет действовать на левой полосе движения:

- в сторону М-5 «Урал» — с 31 октября по 15 ноября;

- в сторону Уфы — с 31 октября по 5 декабря.