В сезон простуд «БашИнком» предлагает укрепить иммунитет и дарит набор для выращивания зелени

Хомоспорин-М — препарат, который запускает в работу полезную микрофлору кишечника, содержит ферменты для улучшения пищеварения и способствует укреплению естественной защиты организма. В межсезонье именно крепкий иммунитет становится главным барьером для вирусов, отмечают в компании ООО «НВП БашИнком».
Дополнительно поддержать организм зимой поможет свежая зелень. При заказе Хомоспорина-М покупатели получают в подарок Золотую коробку «Выращивай Еду +800% пользы» — набор для выращивания зелени в домашних условиях.
Как рассказали в лаборатории, набор позволяет вырастить шпинат, петрушку, укроп и рукколу с высоким содержанием витаминов и минералов, а также подходит для выращивания овощей (помидоры, перцы, огурцы), рассады, цветов, всего до 80 ящиков за осенне-зимний сезон. Компоненты набора специально подобраны для круглогодичного выращивания здоровой, экологически чистой зелени на подоконнике. В состав коробки входят семена этих растений, а также биологические препараты «Кормилица», «Микориза», «33 Богатыря», «Фитоспорин» и «Гуми». Это удобрения и средства защиты растений, которые вносятся в почву и применяются для обработки семян перед посадкой — они помогают растениям лучше расти и накапливать витамины.
Акция продлится с 1 ноября по 31 декабря 2026 года в интернет-магазине «БашИнком». Для получения подарка при оформлении действует промокод «Дом».
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