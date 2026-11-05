В городе Октябрьском в Башкирии по нацпроекту построят водопровод

В микрорайоне Южный города Октябрьского в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет строительство внутриквартальных сетей водоснабжения, сообщает министерство ЖКХ РБ.
Проект масштабный, но результаты видны уже сегодня. Проложено 9600 метров новых сетей, смонтирована современная насосная станция. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения смонтирован дизель-генератор – комплектная трансформаторная подстанция наружной установки.
Проект позволит обеспечить бесперебойное снабжение качественной питьевой водой 1773 жителя и объекты соцкультбыта строящегося микрорайона.
Ранее сообщалось, что в Башкирии по нацпроекту построен новый водопровод.
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